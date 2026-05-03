03 мая 2026, 07:30
В Москве разработают правила передвижения для роботов-доставщиков
Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ
В Москве разработают правила передвижения по улицам для роботов-доставщиков и их интеграции в городскую среду, рассказал начальник столичного управления ГАИ Александр Быков. Его цитирует агентство «Москва».
По его информации, на федеральном уровне прорабатывается нормативно-правовая база, которая должна будет регламентировать передвижение роверов. «С точки зрения инфраструктуры, город просчитывает необходимые риски в инженерном обустройстве», — пояснил он, отвечая на вопрос о готовности интеграции роботов-доставщиков в транспортную систему города.
Быков добавил, что ГАИ участвует в этой работе, для того чтобы роботы безопасно могли участвовать в дорожном движении.
