В Москве разработают правила передвижения для роботов-доставщиков

В Москве разработают правила передвижения по улицам для роботов-доставщиков и их интеграции в городскую среду, рассказал начальник столичного управления ГАИ Александр Быков. Его цитирует агентство «Москва».

По его информации, на федеральном уровне прорабатывается нормативно-правовая база, которая должна будет регламентировать передвижение роверов. «С точки зрения инфраструктуры, город просчитывает необходимые риски в инженерном обустройстве», — пояснил он, отвечая на вопрос о готовности интеграции роботов-доставщиков в транспортную систему города.

Быков добавил, что ГАИ участвует в этой работе, для того чтобы роботы безопасно могли участвовать в дорожном движении.

