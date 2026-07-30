В Москве спорткар очутился в подземном переходе

В Москве автомобиль Ford Mustang въехал в подземный переход после столкновения с другой машиной. Происшествие попало на видео, его публикует Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в среду, 29 июля. На кадрах видно, в спорткар врезается автомобиль, после чего его отбрасывает в сторону и выносит на лестницу у выхода из метро «Домодедовская». В результате ДТП никто не пострадал.

Ранее пассажирский автобус влетел в дерево на юге Москвы Пострадали 17 человек, включая двоих детей. Выяснилось, что причиной ДТП стало ухудшение самочувствия водителя