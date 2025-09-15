В Москве спустя 81 год повторился рекорд низкого атмосферного давления

В Москве 15 сентября впервые с 1944 года повторился рекорд низкого атмосферного давления. Об этом сообщила в своем Telegram-канале ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«В полночь 15 сентября атмосферное давление на ВДНХ понизилось до 1011,5 гПа ( 758,9 мм рт ст). А это означает, что сегодня был повторен рекорд максимального атмосферного давления, который принадлежал 1944 году», — написала Позднякова.

Специалист также предупредила, что в течение дня 15 сентября понижение атмосферного давления продолжится.

Ранее синоптик предупредил москвичей о приближающейся настоящей осени. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что минувшие выходные были последними погожими и теплыми выходными.