В Москве установлен рекорд тепла для 22 сентября за всю историю наблюдений

В понедельник, 22 сентября, в Москве был зафиксирован рекорд тепла для этого дня за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заявление научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Рекорд побит для дня осеннего равноденствия. До этого за 146 лет, с 1879 до 2024 год, рекорд был плюс 26,1 градуса, и вот сейчас он стал плюс 26,3 градуса. И это говорит о том, насколько экстремально высокая температура сегодня в Москве. Это настоящее лето. Ночные температуры были плюс 15–16 градусов минимальное значение», — сообщил Вильфанд.

Эксперт добавил, что такая температура соответствует самому теплому периоду года — третьей декаде июля.

Ранее Вильфанд объяснил, что потепление в Москве 22 сентября связано с поступлением воздушных масс со Средиземного моря и северного побережья Африки. При этом синоптик Ильин ранее предупредил, что первый снег в Москве может выпасть в начале октября. В ночь на 25 сентября температура воздуха в столице опустится до нулевой отметки, местами — до минус 1-2 градусов.