Опубликовано 05 ноября 2025, 18:441 мин.
В Москву придет зима
Позднякова: Зима может прийти в Москву во второй половине ноября.
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Метеорологическая зима может наступить в столице во второй половине ноября. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«Официальная метеорологическая зима может наступить где-то в середине ноября. Температура должна быть слабо отрицательная: днем — плюс 3, а ночью — минус 4. Все модели говорят о том, что вторая половина ноября будет похожа на зимний вариант погоды», — отметила она.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также сообщил, что метеорологическая зима в Москве наступит в середине ноября. Вскоре ожидается переход средней температуры от ноля к отрицательным значениям, что будет указывать на начало метеозимы.