В Подмосковье появились платные парковки в жилых зонах

Платные парковки впервые появились в жилых зонах Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Сейчас в тестовом режиме они доступны в двух городах: Люберцы, улица Калараш; Реутов, проспект Мира и улица Некрасова», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что местные жители смогут стать резидентами и получить годовое разрешение на право бесплатной парковки в жилой зоне. В министерстве уточнили, что оформить резидентское разрешение могут собственник недвижимости или ее доли, а также наниматель квартиры или ее доли по договорам социального или служебного найма.

Ранее сообщалось, что в Москве еще на 58 участках дорог станет доступен динамический тариф на парковку. Таким образом, в центральных районах столицы можно будет оставить на стоянку автомобиль за 0 рублей.