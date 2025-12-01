В Подмосковье живую корги выбросили в мусорку

В подмосковных Люберцах в промышленном контейнере среди строительных отходов нашли живую корги. Об этом сообщает телеканал 360.ru в Telegram.

Животное спасли местные жители, которые услышали шевеление и шорох в мусорке. Самостоятельно забраться туда собака не могла из-за коротких лап. Корги достали и отвезли к ветеринару. Как отмечает телеканал, заводчики использовали собаку как «биоавтомат» по производству щенков.

«Это оказалась девочка четырех лет, постоянно рожавшая, пока ей не удалили матку. Судя по состоянию конечностей, животное содержали в закрытом пространстве. Вероятно, в клетке. Когти отросли настолько, что стали мешать передвижению», — рассказала волонтер Ольга.

Спасенному животному уже нашли хозяйку, которая назвала питомицу Ютой. Общественники обратились к губернатору с просьбой взять под контроль случаи жестокого обращения с животными.

Ранее кота Тимофея с множественными пулевыми ранениями спасли в Зеленограде. Ветеринары выяснили, что у животного был пробит кишечник в 24-х местах и в двух местах — селезенка.