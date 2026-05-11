В подмосковном салоне красоты посетителей встретит говорящий попугай, об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».

Говорящий попугай Чико поселился в салоне красоты под Орехово-Зуево — он знает 50 слов и учит стихи Александра Пушкина.

Чико живет в салоне красоты и его очень любят клиенты. Во время процедур попугая иногда выпускают из клетки — он садится на руки посетителей и здоровается с ними.

