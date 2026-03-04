В России утвердили новый ГОСТ на маникюр

Росстандарт утвердил новый национальный стандарт на ногтевой сервис, он вступит в силу в России с 30 апреля 2026 года. Об этом пишет ТАСС.

В частности, классический (обрезной) маникюр, согласно карте типовых процессов, приведенной в стандарте, следует выполнять 45-60 минут с подготовительными и заключительными этапами работ в зависимости от состояния ногтей клиента, препаратный маникюр — 40-60 минут, включая все этапы работ, аппаратный — 40-70 минут, комбинированный — 40-60 минут.

Помимо этого, регламентируется выполнение таких услуг, как уход за кожей стоп и ногтями.

Как отмечается, стандарт распространится на организации независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, оказывающих услуги ногтевого сервиса. В Росстандарте подчеркнули, что стандарт носит рекомендательный характер и применяется добровольно, но его положения коррелируют с требованиями закона «О защите прав потребителей» и санитарных норм.

Ранее сообщалось, что в столице цены на услуги индустрии красоты за последний год увеличились в среднем на 15 процентов. Сильно подорожали аппаратная косметология и эстетическая медицина — процедуры на высокотехнологичном оборудовании, такие как RF-лифтинг, лазерные методики и другие.