В России захотели ввести «собачье ОСАГО»

В России хотят ввести обязательную страховку для хозяев собак потенциально опасных пород, пишут «Известия». Разработанная депутатами инициатива предполагает, что в случае нападения такого животного пострадавший сможет рассчитывать на выплату в 1 миллион рублей, а при порче имущества — еще на 200 тысяч.

Инициатива предлагает на законодательном уровне ввести обязательное «собачье ОСАГО». Законопроект, разработанный депутатами ЛДПР вместе с замруководителя центрального аппарата партии Элеонорой Кавшар, внесут на рассмотрение Госдумы 31 октября. В ГД продолжают поступать многочисленные обращения граждан, которые стали жертвами нападения как бездомных, так и домашних собак, обратил внимание член ЛДПР Дмитрий Новиков.

Положения законопроекта не распространяются на служебных собак, выполняющих государственно важные функции. В случае нападения псов опасной породы на человека страховая компания будет обязана выплатить жертве миллион рублей, а если собака испортила имущество — 200 тысяч рублей. Если ущерб от нападения собаки превышает сумму страховой выплаты или потерпевший становится инвалидом, страховщик обязан выделить дополнительную компенсацию.

Ранее депутаты Госдумы разработали законопроект, обязывающий владельцев питомцев убирать продукты жизнедеятельности за своими животными в местах общего пользования в многоквартирных домах.