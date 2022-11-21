Архитектор оценил важность единого стиля школьных зданий

Важность единого стиля школьных зданий оценил в разговоре с «Мослентой» профессор Московского архитектурного института (МАРХИ) Михаил Белов. По его мнению, этот вопрос актуален не только в России, но и в других странах.

«Обратите внимание, что, например, в Америке Трамп, когда был президентом, издал указ, что все правительственные сооружения, включая школы, строятся по классическому типу. Через понятные образы консерватизм противопоставляется глобализму, и это формирует у них образ определенного типа сознания», — пояснил Белов. Собеседник «Мосленты» также вспомнил о Китае, где принято постановление, утверждающее «китайское лицо» местной архитектуры.

«Нужда в объединяющем стиле государственных учреждений, в том числе и школ, ощущается везде. Не только в нашей культуре, в нашей стране», — заявил профессор. По его словам, один из последних феноменов, сформировавших миф об образовательном учреждении — это образ готической школы Хогвартс из цикла книг о Гарри Поттере британской писательницы Джоан Роулинг.

Ранее причину необходимости отказа от типовых детских садов раскрыл генеральный директор архитектурной студии IND architects Амир Идиатулин. По его словам, люди привыкли, что детский сад — это плоское, максимально безопасное пространство.