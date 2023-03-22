23:02, 22 марта 2023
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Опубликованы фото первых весенних цветов в Москве
Опубликованы фотографии распустившихся в Москве крокусов.
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com
Первые весенние крокусы распустились в столице. Фото цветов опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».
На снимках видно, что у показавшихся из-под земли первоцветов уже появились фиолетовые цветы. Эта новость собрала несколько сотен лайков пользователей сети.
Ранее в Москве распустились первые подснежники. Зеленые стебли цветов показались из-под снега в середине марта на западе столицы.
Кроме того, главную примету наступления весны заметили в московском парке. В город прилетели огари.