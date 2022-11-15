Москвичка раскрыла способ получения квартиры с видом на Кремль

«Здесь жил мой друг. Я оказалась у него в гостях впервые семь лет назад и влюбилась в это место. Тогда меня впечатлили ее "неидеальность" и вид из окна. Я села на широкий подоконник, стала наблюдать за Тверской и поняла, что хочу здесь жить, потому что "центрее" уже некуда», — призналась собеседница «Мосленты».

По счастливой случайности в разгар поиска квартиры Анна встретила того самого друга с заветной квартирой, который как раз собирался уезжать на время в другую страну.

«Он искал "своего" человека в квартиру на год, чтобы сохранить свои вещи и картины. Я была счастлива, ведь мне досталась мечта. Отмечать заселение мы с подругой начали, когда бывший хозяин только садился в такси в аэропорт», — поделилась москвичка.

Ранее российская телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова поделилась подробностями переезда в свою первую собственную московскую квартиру, ремонт в которой шел около трех лет.