Москвичка раскрыла способ получения квартиры с видом на Кремль
Способ получения квартиры в центре города с видом на Кремль «Мосленте» раскрыла москвичка, основательница рекламного агентства «Exalter» Анна Петрик.
«Я всегда хотела жить в центре, а эту квартиру вообще себе загадала», — отметила Петрик, рассказывая о своем жилье в здании номер 6 по Тверской улице, которое находится между Камергерским переулком и Тверской площадью.
Квартиру в центре города она искала долго, потому что все варианты были на «одно лицо» с типичным евроремонтом. Кроме того, у нее в голове всегда жила память о старой родительской квартире на Тверской.
«Здесь жил мой друг. Я оказалась у него в гостях впервые семь лет назад и влюбилась в это место. Тогда меня впечатлили ее "неидеальность" и вид из окна. Я села на широкий подоконник, стала наблюдать за Тверской и поняла, что хочу здесь жить, потому что "центрее" уже некуда», — призналась собеседница «Мосленты».
По счастливой случайности в разгар поиска квартиры Анна встретила того самого друга с заветной квартирой, который как раз собирался уезжать на время в другую страну.
«Он искал "своего" человека в квартиру на год, чтобы сохранить свои вещи и картины. Я была счастлива, ведь мне досталась мечта. Отмечать заселение мы с подругой начали, когда бывший хозяин только садился в такси в аэропорт», — поделилась москвичка.
Ранее российская телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова поделилась подробностями переезда в свою первую собственную московскую квартиру, ремонт в которой шел около трех лет.