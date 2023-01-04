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12:28, 04 января 2023
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Раскрыт вид ремонта для развития творческих способностей ребенка

Раскрыт вид ремонта для развития творческих способностей ребенка
Фото: Наташа Долгушина

Вид ремонта, который помогает в развитии творческих способностей ребенка «Мосленте» раскрыли Дмитрий и Виктория Бодяк и их дочь Вероника. По их словам, для этого детскую комнату нужно сделать в светлых оттенках, чтобы осталось место для творческих воплощений.

Собеседники издания отметили, что девочка сама украсила пространство разнообразными наклейками, рисунками и постерами с любимыми персонажами-супергероями.

«Я очень люблю Мстителей, Человека-паука и Доктора Стренджа. А еще у меня есть подушка дакимакура. На ней изображена Кли. Это персонаж из игры», — прокомментировала дизайн своей комнаты Вероника.

Ранее москвичи рассказали о плюсах жизни в квартире на первом этаже со своей террасой.

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