Раскрыт вид ремонта для развития творческих способностей ребенка

Вид ремонта, который помогает в развитии творческих способностей ребенка «Мосленте» раскрыли Дмитрий и Виктория Бодяк и их дочь Вероника. По их словам, для этого детскую комнату нужно сделать в светлых оттенках, чтобы осталось место для творческих воплощений.

Собеседники издания отметили, что девочка сама украсила пространство разнообразными наклейками, рисунками и постерами с любимыми персонажами-супергероями.

«Я очень люблю Мстителей, Человека-паука и Доктора Стренджа. А еще у меня есть подушка дакимакура. На ней изображена Кли. Это персонаж из игры», — прокомментировала дизайн своей комнаты Вероника.

Ранее москвичи рассказали о плюсах жизни в квартире на первом этаже со своей террасой.