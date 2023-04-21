Известный архитектор рассказал об испортившем его проект вмешательстве Лужкова

Об испортившем его проект застройки Ходынского поля вмешательстве бывшего мэра столицы Юрия Лужкова рассказал «Мосленте» известный архитектор Борис Уборевич-Боровский.

«Мы запроектировали большой генплан — застроили все павильонами, выставочными зданиями, музеем. Когда показали это Лужкову, он сказал, что видит "какую-то кусочно-линейную аппроксимацию"», — поделился архитектор.

Команда Уборевича-Боровского переделала план проекта. Согласно изменениям, центр поля было решено оставить чистым, без построек. Дело в том, что исторически пространство Ходынского поля было пустым. «Мы считали, что потерять в городе само это явление и понятие — Ходынское поле — было бы неправильно», — объяснил архитектор.

Но вскоре команде позвонили из Мосгордумы и попросили добавить в проект муниципальное жилье. Уборевич-Боровский отказал, объяснив, что весь аэродром отдается под общественную функцию, что там будут выставки, картинг-центр, спортивные площадки.

Но через полгода от Лужкова поступило распоряжение застроить всю южную долю поля жилыми домами.

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