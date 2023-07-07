14:19, 07 июля 2023
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Вуайерист с камерой попал на видео в московском метро
Извращенец сделал фото под юбкой москвички на эскалаторе в метро.
Кадр: Telegram-канал Mash
Извращенец с фотоаппаратом на эскалаторе московского метро попал на видео, опубликованное Telegram-каналом Mash.
В ролике вуайерист засунул устройство под юбку впереди стоящей пассажирки и сделал фото. По данным Mash, инцидент попал на камеры видеонаблюдения, мужчину ждет наказание.
Аналогичный инцидент произошел в столичном метро в предыдущем месяце. Тогда стоящий на эскалаторе в подземке мужчина подставил камеру мобильного телефона под юбку стоящей выше него девушки, чтобы снять фетишистское видео. Пострадавшая узнала о случившемся и обратилась в полицию. Мужчину задержали, он оказался военным.