Раскрыта причина провести выходные в российской глубинке

Причину провести выходные в российской глубинке раскрыла «Мосленте» энтузиаст туристического бизнеса Марина Старчикова, запустившая более 20 турпроектов. По ее словам, в России есть нераскрученные места, где еще можно увидеть провинциальный быт.

Одним из аутентичных мест Старчикова считает Тамбовскую область. По ее словам, когда-то это был «находчивый и предприимчивый край». «Здесь есть такое место — Ивановка, где композитор Рахманинов написал все свои значимые произведения. В мае-июне там очень красиво цветет сиреневый лес. Подобных мест в области очень много», — рассказала она.

В ходе туристического маршрута, запущенного Старчиковой, можно увидеть провинциальный город Мичуринск. «У зданий (в Мичуринске) нет псевдофасадов — практически все они остались с XVIII-XIX веков. Потом в Мичуринске можно реально увидеть, как живет глубинка. Как люди одеты, как они живут, — такое, на мой взгляд, интересно», — рассказала героиня интервью. Она отметила, что набирает гидов из числа местных и обучает их вместе с командой.

Ранее были названы самые популярные направления внутреннего туризма у россиян. В список вошли Сочи, Кавказские Минеральные Воды, Подмосковье, Казань и Алтай.