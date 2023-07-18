Москвич выплыл на улицу на лодке во время ливня и попал на видео

«Капитана корабля» заметили на улице Складочной. На кадрах россиянин передвигается по проезжей части с веслом в руках, сидя в надувной лодке.

Ранее МЧС выпустило экстренное предупреждение об опасной погоде в Москве. По данным ведомства, ливни с градом и грозой и сильный ветер прогнозируются в городе с 16:00 18 июля до 11:00 19 июля. Из-за ливня в Москве затопило проезжую часть, автомобили на дорогах ушли под воду.