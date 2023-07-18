15:36, 18 июля 2023
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Москвич выплыл на улицу на лодке во время ливня и попал на видео
Мужчина выплыл на дорогу на лодке в Марьиной Роще во время ливня.
Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Москва»
В столичном районе Марьина Роща мужчина выплыл на дорогу на лодке во время ливня. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».
«Капитана корабля» заметили на улице Складочной. На кадрах россиянин передвигается по проезжей части с веслом в руках, сидя в надувной лодке.
Ранее МЧС выпустило экстренное предупреждение об опасной погоде в Москве. По данным ведомства, ливни с градом и грозой и сильный ветер прогнозируются в городе с 16:00 18 июля до 11:00 19 июля. Из-за ливня в Москве затопило проезжую часть, автомобили на дорогах ушли под воду.