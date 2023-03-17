Выставка-диалог мужского и женского взглядов на Крым открылась в Москве

150 картин художника Кузьмы Петрова-Водкина и его ученицы Марии Ломакиной из собрания 28 музеев и частных коллекций выставили в Музее Москвы. Открытую в четверг, 16 марта, выставку «#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым» подготовила строящаяся в Севастополе Российская государственная художественная галерея (Российская галерея искусств). Проект представлен в рамках дней Крымской весны, рассказали «Мосленте» в пресс-службе выставки.

По словам директора Музейно-выставочного центра Российской галереи искусств Виталия Зотова, выбор работ именно Петрова-Водкина и Ломакиной в этом году не случаен — они познакомились ровно сто лет назад, в 1923-м. Ломакина тогда пришла учиться в мастерскую уже известного художника.

Первая часть выставки посвящена портретам, пейзажам и семейным зарисовкам художников разных лет. Вторая часть — собрание изображений Крыма — представляет собой диалог мужского и женского взглядов на полуостров вековой давности. В пресс-службе отметили, что работы художников показывают не порознь, а вместе, чтобы публика смогла осуществить единовременное путешествие по их мирам. По этой же причине в названии выставки их фамилии пишутся без пробелов.