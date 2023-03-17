Выставка-диалог мужского и женского взглядов на Крым открылась в Москве
150 картин художников Кузьмы Петрова-Водкина и Марии Ломакиной выставили в Музее Москвы.
150 картин художника Кузьмы Петрова-Водкина и его ученицы Марии Ломакиной из собрания 28 музеев и частных коллекций выставили в Музее Москвы. Открытую в четверг, 16 марта, выставку «#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым» подготовила строящаяся в Севастополе Российская государственная художественная галерея (Российская галерея искусств). Проект представлен в рамках дней Крымской весны, рассказали «Мосленте» в пресс-службе выставки.
По словам директора Музейно-выставочного центра Российской галереи искусств Виталия Зотова, выбор работ именно Петрова-Водкина и Ломакиной в этом году не случаен — они познакомились ровно сто лет назад, в 1923-м. Ломакина тогда пришла учиться в мастерскую уже известного художника.
Первая часть выставки посвящена портретам, пейзажам и семейным зарисовкам художников разных лет. Вторая часть — собрание изображений Крыма — представляет собой диалог мужского и женского взглядов на полуостров вековой давности. В пресс-службе отметили, что работы художников показывают не порознь, а вместе, чтобы публика смогла осуществить единовременное путешествие по их мирам. По этой же причине в названии выставки их фамилии пишутся без пробелов.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Фото: предоставлено Российской галереей искусств
Организаторы отметили, что многие живописцы воспринимают Крым «как туристы», изображая его «просто красивым полуостровом», а в работах Ломакиной, которая родилась и выросла в Крыму, отразился глубокий культурный код полуострова и его тысячелетняя история. На ее картинах можно увидеть, в частности, работу местных садоводов, табаководов и виноградарей.
Петрову-Водкину тоже удалось изобразить Крым так, как этого не делал никто другой. В 1927 году, когда он отдыхал на полуострове, там произошло землетрясение. Художник не стал эвакуироваться, а принялся за работу. Стихийное бедствие длилось несколько дней, а Петров-Водкин в это время фиксировал происходящее на полотне. Его картине «Землетрясение в Крыму» отведено одно из центральных мест на выставке.
Выставка «#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым» открыта для посещения в Музее Москвы до 13 июня.
Ранее в Музее Москвы под кураторством искусствоведа Ксении Гусевой открылась выставка «Дом моделей. Индустрия образов».