В столичный ТЦ «Времена года» вновь вызвали спасателей

Из-за критической концентрации аммиака в воздухе сотрудники столичного ТЦ «Времена года» вызвали спасателей, сообщает Shot.

Несколько дней назад в цеху холодильного оборудования магазина «Глобус Гурмэ» на территории ТЦ произошел прорыв трубы с кипятком, повлекший за собой утечку аммиака и смерть четырех сотрудниц.

Здание экстренно закрыли для посетителей, однако очистить его от вредного вещества до сих пор не удалось. Теперь несколько отрядов спасателей и сотрудники лаборатории МЧС везут с собой промышленные вентиляторы для проветривания.

Безопасная доза аммиака в воздухе не должна превышать 0,04 миллиграмма на кубический метр, уточняет Shot.

Официальным подтверждением информации «Мослента» пока не располагает.