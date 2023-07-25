В столичный ТЦ «Времена года» вновь вызвали спасателей
В ТЦ «Времена года» вызвали спасателей из-за критической концентрации аммиака в воздухе.
Из-за критической концентрации аммиака в воздухе сотрудники столичного ТЦ «Времена года» вызвали спасателей, сообщает Shot.
Несколько дней назад в цеху холодильного оборудования магазина «Глобус Гурмэ» на территории ТЦ произошел прорыв трубы с кипятком, повлекший за собой утечку аммиака и смерть четырех сотрудниц.
Здание экстренно закрыли для посетителей, однако очистить его от вредного вещества до сих пор не удалось. Теперь несколько отрядов спасателей и сотрудники лаборатории МЧС везут с собой промышленные вентиляторы для проветривания.
Безопасная доза аммиака в воздухе не должна превышать 0,04 миллиграмма на кубический метр, уточняет Shot.
Официальным подтверждением информации «Мослента» пока не располагает.