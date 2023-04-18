Москвичка вспомнила о самых ярких происшествиях в столичной алкогольной Яме

О самых ярких происшествиях в столичной алкогольной Яме в беседе с «Мослентой» вспомнила ведущая Telegram-канала «Про странствие жизни», архитектор Нина Гринько.

Собеседница рассказала, что так называемая Яма, представляет из себя амфитеатр на Хохловской площади, который до пандемии был одной из главных точек свободы и тусовок в центре Москвы. В этом месте часто проходили концерты и мастер-классы. А однажды владельцы Telegram-канала Ямы устроили там народное открытие, приехав туда в вечерних платьях и костюмах на лимузине, раздавали всем бесплатно шампанское и сыр.

Однако были там и не совсем позитивные моменты. В какой-то момент в Яму стали наведываться активисты движения «Лев против», которые отнимали у собравшихся алкоголь с помощью драк и перцовых баллончиков. Все это вызывало конфликты и способствовало закрытию места.

Полностью обнести Яму забором решились после инцидента, произошедшего в 2020 году. Тогда пара вечером на глазах у толпы занялась сексом, видео с места событий быстро разлетелось по соцсетям. Парня потом арестовали на десять суток, девушку — на трое, свой поступок они оправдывали тем, что были пьяны.

Ранее архитектор напомнила историю появления главной неформальной точки в Москве.