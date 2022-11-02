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07:18, 02 ноября 2022
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Москвичи оценили экологическую ситуацию на юге столицы

Москвичи оценили экологическую ситуацию на юге столицы
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Экологическую ситуацию на юге столицы, а именно в Чертаново Южном, оценили в беседе с «Мослентой» жители района Владислав и Кристина.

«У нас работает два завода. Один — кирпичный, другой — бетонный. Оба влияют на качество воздуха. Иногда дышать здесь по-настоящему неприятно. Правда, это бывает довольно интересно. В воздухе появляется куча примесей, и можно пытаться их распознавать», — заявил москвич.

По мнению Кристины, ситуацию не спасает даже огромный зеленый массив — Битцевский лес, расположенный неподалеку. Дело в том, что, помимо заводов, Южное Чертаново обвивают две крупные автодороги: МКАД и Варшавское шоссе.

Ранее стало известно об экономии воды при пении под душем. Интерактивные советы сервиса mos.ru по передаче показаний счетчиков воды и тепла дают горожанам наводки, как избежать ненужных расходов на оплату коммунальных услуг.

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