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06:31, 05 января 2023
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Стали известны заработки московской Снегурочки

Стали известны заработки московской Снегурочки
Фото: Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

Московская Снегурочка Олеся Кико рассказала «Мосленте» о своих заработках. Стало известно, что за одно поздравление она может заработать более 15 тысяч рублей.

«В этом году наше поздравление стоит 15-20 тысяч рублей. Цена варьируется в зависимости от отдаленности места. Я считаю, что сейчас мы уже можем просить какой-то райдер, чтобы нам предоставили определенные условия, помещение для грима и подготовки», — поделилась артистка.

По словам собеседницы «Мосленты», с недавних пор она поменяла сегмент поздравлений и начала работать в вип-категории. Артистка призналась, что теперь ей не хочется приезжать куда-либо, где нет возможности элементарно переодеться. Оставлять свои дорогостоящие костюмы в подъезде, который никак не защищен от посторонних, рискованно.

Ранее были раскрыты подробности о первых приходящих на дом Дедах Морозах и Снегурочках.

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