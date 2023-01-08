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13:04, 08 января 2023
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Закрытие ГУМ-катка на Красной площади продлили из-за морозов

Закрытие ГУМ-катка на Красной площади продлили из-за морозов
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Из-за морозов закрытие ГУМ-катка на Красной площади продлили до понедельника, 9 января, включительно. Об этом сообщила пресс-служба катка.

«Уважаемые посетители! В связи с низкими температурами каток не будет работать 7, 8 и 9 января. Благодарим вас за понимание!» — указано на сайте. Сейчас билеты онлайн невозможно приобрести и на другие даты в январе.

Ранее каток закрывали для посетителей 7 и 8 января. Москвичей предупредили о похолодании до минус 29 градусов.

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