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21:49, 20 января 2023
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Школьник залез на крышу электрички в Москве и попал на видео

Школьник залез на крышу электрички в Москве и попал на видео
Кадр: Telegram-канал «Что там в Москве?»

На крышу электрички столичной платформы Выхино залез школьник. Инцидент попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?»

На кадрах видно, что подросток забрался на поезд и пробежался по крыше состава. «Кандидат на звание "слабоумие и отвага"», — отметили в сообществе.

Поведение мальчика возмутило пользователей сети. «Всегда жаль родителей», «Ремня просит», «Придурок. Одно касание к высоковольтному проводу — и уголек», — написали они.

Юрист, эксперт по гражданским делам Яна Ливцова в разговоре с «Мослентой» раскрыла размер штрафа за подобное поведение. «По закону полагается выплата административного штрафа в размере от двух до четырех тысяч рублей (пункт 1 статьи 11.17 КоАП РФ "Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте")», — сообщила она.

Ранее двух москвичей 16 и 19 лет наказали за поездку на сцепке вагона в метро. Инцидент произошел на Замоскворецкой линии метро.

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