Школьник залез на крышу электрички в Москве и попал на видео

На кадрах видно, что подросток забрался на поезд и пробежался по крыше состава. «Кандидат на звание "слабоумие и отвага"», — отметили в сообществе.

Поведение мальчика возмутило пользователей сети. «Всегда жаль родителей», «Ремня просит», «Придурок. Одно касание к высоковольтному проводу — и уголек», — написали они.

Юрист, эксперт по гражданским делам Яна Ливцова в разговоре с «Мослентой» раскрыла размер штрафа за подобное поведение. «По закону полагается выплата административного штрафа в размере от двух до четырех тысяч рублей (пункт 1 статьи 11.17 КоАП РФ "Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте")», — сообщила она.

Ранее двух москвичей 16 и 19 лет наказали за поездку на сцепке вагона в метро. Инцидент произошел на Замоскворецкой линии метро.