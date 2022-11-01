Раскрыты суммы заработков столичных логопедов

Суммы заработков столичных логопедов раскрыла «Мосленте» специалист по речевым нарушениям Дарья Чистякова. По ее словам, средняя стоимость услуг профильного специалиста в Москве — две тысячи рублей.

Заработок логопеда зависит от места работы, отметила Чистякова. «Если это государственное учреждение, то там зарплата 50 тысяч рублей. Я работаю на себя и на сегодняшний день получаю 150 тысяч рублей в месяц и более. К слову, я работаю всего лишь два дня в неделю с утра до вечера, а в остальные дни мой график довольно расслабленный», — рассказала героиня интервью.

Чистякова сообщила, что ее занятие стоит десять тысяч рублей, а начинала она с тысячи рублей за занятие. Цену логопед подняла за последние полгода. «Есть клиенты, которые готовы платить мне эти деньги, и их достаточно. Эти люди хотят заниматься конкретно со мной, поэтому их не смущает цена за занятие. Я считаю, что за те сроки, за которые я добиваюсь нужного результата, я вполне имею право просить столько денег», — объяснила героиня интервью.

Ранее стала известна самая высокооплачиваемая вакансия в Москве. Это программист Ruby.