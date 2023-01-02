«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье, передает Гидрометцентр России.

«Гололедица. Прочие опасности. Период предупреждения — до 23:00 вторника, 3 января», — говорится в сообщении. До 15:00 понедельника, 2 января, метеорологи предупреждают о сильном порывистом ветре.

Ранее предупреждение об опасной погоде действовало до 21:00 2 января в Москве и области. Причиной также была гололедица.