Жена толкнувшего подростка под поезд мужчины раскрыла подробности о его здоровье

Жена толкнувшего подростка под поезд в столичном метро Владимира Кизика раскрыла «112» подробности о его здоровье. Женщина предположила, что супруг перепутал юношу с ней.

«Его сегодня выпихнули без родни, без всего из ПНД. Из психбольницы имени Алексеева его отправили в дневной стационар на 2-ю Филевскую, а там ординатор отпустила его до моего приезда», — рассказала жена мужчины, в отношении которого возбудили уголовное дело.

«Органическое поражение головного мозга с аффективным расстройством», — такой диагноз ставили Кизику, по словам собеседницы «112». Он лечился от длительной депрессии. Женщина рассказала, что муж попал в лечебницу 7 февраля, после того, как попытался ее задушить. По ее словам, он мог перепутать подростка с ней из-за роста и телосложения.

Ранее, в четверг, 9 марта, на станции метро «Киевская» мужчина 1961 года рождения толкнул под поезд 15-летнего подростка. Инцидент попал на видео.