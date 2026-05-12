Опубликовано 12 мая 2026, 09:00
Жителей Московского региона призвали быть внимательными на дорогах из-за непогоды

Минтранс Подмосковья призвал водителей быть внимательными за рулем из-за дождя.
Фото: АГН «Москва»

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья напомнило водителям о соблюдении правил дорожного движения и призвало быть осторожными и внимательными за рулем из-за дождя. Соответствующее заявление появилось в Telegram-канале ведомства.

«Рабочая неделя начинается дождливо. Будьте внимательны и не отвлекайтесь на телефон за рулем, не совершайте резких маневров, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — говорится в сообщении.

По прогнозу синоптиков, сегодня в Москве и Подмосковье ожидается дождь, в регионе местами гроза.

Автор:Анна Вальман