Московский муфтий заявил о новом значении мечетей для Москвы
Московский муфтий Мухетдинов рассказал о важности мечетей для международных отношений.
О новом значении мечетей для Москвы заявил в беседе с «Мослентой» первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России Дамир Мухетдинов. Он рассказал о важности мечетей для международных отношений.
«Россия сейчас провозгласила поворот на Восток, нашими партнерами остались мусульманские страны. В связи с этим мечети в Москве приобретают новое значение. Очень много иностранцев посещают Московскую Соборную мечеть, как экскурсионную точку, где важно побывать, так как их президенты, их короли там были», — сказал московский муфтий.
Для примера Мухетдинов рассказал, что столичную мечеть посетили премьер-министр Пакистана, президенты Ирана и Турции.
Ранее были раскрыты причины построить новые мечети в Москве.