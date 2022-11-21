Город
23:35, 21 ноября 2022
1 мин.

Раскрыто значение терминов «канава» и «башмак» на языке сотрудников МЦД

Раскрыто значение терминов «канава» и «башмак» на языке сотрудников МЦД
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Значение терминов «канава» и «башмак» на профессиональном языке сотрудников МЦД раскрыли на официальном сайте мэра Москвы машинисты Александр Моисеев и Артем Чалых.

«Объявление "Электропоезд ставится на канаву" значит, что состав въезжает в цех, где под колесами поезда будет углубление, чтобы провести техосмотр. Специалисты проверят механическую, электрическую и пневматическую части состава. Такая диагностика проводится у каждой “Иволги” раз в неделю», — сказал Чалых. Он отметил, что в этом обязаны разбираться и машинисты, чтобы уметь самостоятельно проводить техосмотр при необходимости.

При въезде «Иволги» в ворота цеха необходимо поставить его «на башмак». По словам Моисеева, это тормозное устройство, напоминающее своей формой обувь. Его подставляют под переднее колесо, чтобы поезд не мог сдвинуться с места. Затем инженеры «чистят перышки» поезда, сказал машинист.

Как сообщил Чалых, особое название есть и у звукового сигнала, который используется для предупреждения, в народе его зовут «гудок», а на профессиональном языке — тифон.

Ранее был раскрыт смысл разноцветных полос на полу столичных электродепо. Они располагаются возле смотровых канав, предназначенных для планового осмотра поездов перед выходом на линию.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.