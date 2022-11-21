Раскрыто значение терминов «канава» и «башмак» на языке сотрудников МЦД

Значение терминов «канава» и «башмак» на профессиональном языке сотрудников МЦД раскрыли на официальном сайте мэра Москвы машинисты Александр Моисеев и Артем Чалых.

«Объявление "Электропоезд ставится на канаву" значит, что состав въезжает в цех, где под колесами поезда будет углубление, чтобы провести техосмотр. Специалисты проверят механическую, электрическую и пневматическую части состава. Такая диагностика проводится у каждой “Иволги” раз в неделю», — сказал Чалых. Он отметил, что в этом обязаны разбираться и машинисты, чтобы уметь самостоятельно проводить техосмотр при необходимости.

При въезде «Иволги» в ворота цеха необходимо поставить его «на башмак». По словам Моисеева, это тормозное устройство, напоминающее своей формой обувь. Его подставляют под переднее колесо, чтобы поезд не мог сдвинуться с места. Затем инженеры «чистят перышки» поезда, сказал машинист.

Как сообщил Чалых, особое название есть и у звукового сигнала, который используется для предупреждения, в народе его зовут «гудок», а на профессиональном языке — тифон.

Ранее был раскрыт смысл разноцветных полос на полу столичных электродепо. Они располагаются возле смотровых канав, предназначенных для планового осмотра поездов перед выходом на линию.