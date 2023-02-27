Риелтор назвал новую «золотую милю» в Москве
Новую «золотую милю» в Москве назвал «Мосленте» частный риелтор Евгений Коноплев. По его словам, несколько лет назад самыми престижными районами в столице были Остоженка и Пречистенка, но сейчас это территория вокруг Патриарших прудов.
Среди плюсов новой элитной локации Коноплев отметил богатую историю и развитую инфраструктуру. Он добавил, что Патриаршие пруды можно сравнить с некоторыми районами Лиссабона и Мадрида.
стоит квадратный метр недвижимости в районе Патриарших прудов
«В таких районах есть все, что нужно людям. Хотите — кофейня, хотите — театр, а надо — магазин. К сожалению, если переместиться обратно на Пречистенку, нас встретит тишина и плотная застройка дорогой недвижимостью», — заявил Коноплев.
Кроме того, риелтор назвал самые непрестижные районы столицы. В первую очередь это Курьяново, Марьино и Борисово.