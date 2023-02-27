Риелтор назвал новую «золотую милю» в Москве

Новую «золотую милю» в Москве назвал «Мосленте» частный риелтор Евгений Коноплев. По его словам, несколько лет назад самыми престижными районами в столице были Остоженка и Пречистенка, но сейчас это территория вокруг Патриарших прудов.

Среди плюсов новой элитной локации Коноплев отметил богатую историю и развитую инфраструктуру. Он добавил, что Патриаршие пруды можно сравнить с некоторыми районами Лиссабона и Мадрида.