Город
16:07, 27 февраля 2023
1 мин.

Риелтор назвал новую «золотую милю» в Москве

Риелтор назвал новую «золотую милю» в Москве
Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Новую «золотую милю» в Москве назвал «Мосленте» частный риелтор Евгений Коноплев. По его словам, несколько лет назад самыми престижными районами в столице были Остоженка и Пречистенка, но сейчас это территория вокруг Патриарших прудов.

Среди плюсов новой элитной локации Коноплев отметил богатую историю и развитую инфраструктуру. Он добавил, что Патриаршие пруды можно сравнить с некоторыми районами Лиссабона и Мадрида.

943,4
тысячи рублей

стоит квадратный метр недвижимости в районе Патриарших прудов

«В таких районах есть все, что нужно людям. Хотите — кофейня, хотите — театр, а надо — магазин. К сожалению, если переместиться обратно на Пречистенку, нас встретит тишина и плотная застройка дорогой недвижимостью», — заявил Коноплев.

Кроме того, риелтор назвал самые непрестижные районы столицы. В первую очередь это Курьяново, Марьино и Борисово.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.