Эксперт рассказал о взаимоотношениях между москвичами и мигрантами

Варшавер рассказал, что среднестатистический россиянин находится на стадии между бытовым расизмом и советской идеей «дружбы народов». На столичных улицах можно услышать слово «чурка», но при этом коренной житель, узнав получше определенного мигранта, отнесется к нему хорошо. Эксперт отметил, что москвичи, в отличие от европейцев, не до конца осознают опасность расизма, так как не проходили через нацистский режим.

Также межличностные конфликты неправильно интерпретируются самими людьми как межэтнические. Варшавер привел в пример матерей на детских площадках. Коренные жительницы и приезжие иногда считают, что их дети конфликтуют из-за вопросов национальности, но на самом деле ребенок двух-трех лет на такое пока не способен. Ключом к решению таких проблем, по мнению эксперта, должно стать общение. Он заметил, что сближению способствуют смешанные московские районы и школы.

Ранее столичные власти объявили о нехватке иностранной рабочей силы. Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов выразил надежду, что ситуация улучшится вместе с эпидемиологической обстановкой.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!