Перечислены обязанности кухарок в дореволюционной Москве

Обязанности кухарок в дореволюционной Москве перечислил в своей статье на портале «Мослента» журналист и историк Валерий Бурт. Он опирался на «Очерки о Москве» писателя Ивана Кокорева, выстроенные в форме интервью с кухаркой Акулиной Ивановной.

«Кухарки — обычно приезжие из провинции женщины — были в Москве у всех состоятельных господ. Да и в не слишком богатых домах они водились», — рассказал Бурт. Он отметил, что в кухарках тогда особенно ценилось умение вкусно готовить, но при этом не тратить много денег на продукты, а также умение содержать дом в чистоте.

Бурт привел в своей статье выдержку из очерка Кокорева — слова Акулины Ивановны об обязанностях кухарок в те годы. «Принеси дров, воды, на рынок надобно идти, а придешь с рынка — сапоги барину вычистишь, одежду пересмотришь, умыться подашь; а тут самовар наставляй, а тут печку пора топить, в лавочку раз десять сбегай, комнаты прибери, в иной день стирка, глаженье; тут на стол велят накрывать, беги опять в лавочку», — поделилась кухарка.

По ее словам, в течение дня у работниц не было ни минуты на отдых. Поэтому по его окончании им даже есть не хотелось — они падали на кровать от усталости и засыпали.

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