Лидер «Мужского государства» призвал подбрасывать тараканов в еду ресторанов

«Я только за. В войне все средства хороши. Они же сами себя минируют и угрожают сами себе убийством, выдавая это за наши деяния… На подлость надо отвечать подлостью. Можете уже начинать», — написал Поздняков.

Помимо этого, идеолог «Мужского государства» предложил определенную схему действий. Основатель движения написал, что его сторонники могут заказывать недорогую еду в данной сети ресторанов и подбрасывать туда насекомых. Получившуюся постановку он предложил фотографировать и публиковать в тематических группах.

«Несмотря на то, что ты потратишь на их говносуп рублей 200, удар репутационный после такой акции будет просто несопоставимый», — резюмировал Поздняков.

Конфликт начался после того, как представители движения «Мужское государство» во главе с Поздняковым потребовали извинений от крупной сети московских ресторанов за использование в рекламе фото чернокожих людей. В сети разразился скандал, в ходе которого Поздняков сначала попросил своих сторонников оставить рестораны в покое, но вскоре призвал их снова идти «в атаку».

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!