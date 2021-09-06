Лидер «Мужского государства» призвал подбрасывать тараканов в еду ресторанов
Лидер неформального движения «Мужское государство» Владислав Поздняков призвал своих сторонников подбрасывать тараканов в привезенную курьерами еду, а также в туалеты крупной московской сети ресторанов японской еды. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Поздняков также опубликовал фотографии переписок, в которых люди предлагают покупать на «Авито» насекомых, обычно используемых в качестве корма для других животных. Именно их и планируют подкидывать в рестораны.
«Я только за. В войне все средства хороши. Они же сами себя минируют и угрожают сами себе убийством, выдавая это за наши деяния… На подлость надо отвечать подлостью. Можете уже начинать», — написал Поздняков.
Помимо этого, идеолог «Мужского государства» предложил определенную схему действий. Основатель движения написал, что его сторонники могут заказывать недорогую еду в данной сети ресторанов и подбрасывать туда насекомых. Получившуюся постановку он предложил фотографировать и публиковать в тематических группах.
«Несмотря на то, что ты потратишь на их говносуп рублей 200, удар репутационный после такой акции будет просто несопоставимый», — резюмировал Поздняков.
Конфликт начался после того, как представители движения «Мужское государство» во главе с Поздняковым потребовали извинений от крупной сети московских ресторанов за использование в рекламе фото чернокожих людей. В сети разразился скандал, в ходе которого Поздняков сначала попросил своих сторонников оставить рестораны в покое, но вскоре призвал их снова идти «в атаку».
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