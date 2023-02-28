Администратор «ЧВК Редан» согласился встретиться с депутатами Госдумы

Администратор группы «ЧВК Редан» в социальной сети «ВКонтакте» согласился встретиться с депутатами Госдумы. О своем желании представитель неформального молодежного движения, который представился как Сеня Алмутов, рассказал «Газете.Ru».

«Лично я бы очень хотел встретиться с депутатами и поговорить с ними о сложившейся ситуации, обсудить, что происходит и кто в этом всем виноват. И что не стоит запрещать какие-либо вещи из-за неадекватных людей. Если будет такая возможность, я готов приехать из другого города в Москву, чтобы поговорить с ними», — заявил он.

По словам Алмутова, как такового объединения, лидеров, общей идеи и цели нет. Он отметил, что участники «Редана» не пропагандируют насилие и травлю и осуждают людей, которые от их имени пишут агрессивные посты с целью разжечь конфликт. Кроме того, молодой человек заявил, что драки в торговых центрах устраивали люди, которые «хотели хайпануть, не думая о последствиях», и призвал адекватных членов сообщества перестать собираться на сходках и временно отказаться от ношения одежды с символом паука.

«К сожалению, мы видим, что последствия будут как со стороны людей, так и со стороны власти, которая может запретить аниме или запретить символ паука просто за то, что не совсем разобрались в ситуации или посчитали, что в ситуации виновата только одна сторона. Но виноваты третьи люди, которые всю эту фейковую информацию и фейковые вбросы делают, из-за которых происходит то, что происходит», — сообщил Алмутов.

Ранее сообщалось, что более 300 подростков доставили в отделы полиции в Москве 24 и 25 февраля по делу «ЧВК Редан». По данным СМИ, участники «ЧВК Редан» выступают против футбольных фанатов и мигрантов, однако в группировке отрицают эту информацию. Депутат Госдумы сравнил «ЧВК Редан» с группами смерти.