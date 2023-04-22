Блогеры Чекалины получили очередное обвинение в мошенничестве

Бизнес-партнеры блогеров Валерии и Артема Чекалиных обвинили их в мошенничестве и уходе от налогов. Подробности раскрыл Telegram-канал SHOT.

Очередными жертвами звездной четы, по данным SHOT, стали супруги-предприниматели Маргарита и Евгений Шишкины из Йошкар-Олы. По словам пострадавших, два года назад они решили стать дистрибьюторами электронных сигарет производства совместного бренда Чекалиных и блогера Ильяса Валиуллина. Шишкины утверждают, что договоры о поставке продукции заключались не напрямую с Чекалиными, а с подставными ИП для избежания налогов.

Блогеры пообещали бизнесменам устроить рекламную кампанию «электронок», однако так и не сделали этого. Шишкины обратились в суд для выплаты неустоек и выиграли иск. Однако чета не может вернуть Чекалиным товар и получить назад деньги, так как сайт блогеров перестал работать. Связаться по электронной почте или телефону со звездами пока не удалось.

Обманутых реализаторов продукции Чекалиных нашлось уже пятеро, заявил SHOT. Они обратились с заявлениями в полицию и потребовали возбуждения уголовного дела.

Ранее в отношении Чекалиных было возбуждено уголовное дело об отмывании денег. Суд запретил супругам выходить в сеть, а их имущество и счета оказались под арестом. Кроме того, блогеров обвинили в неуплате налогов и пособничестве в этом.