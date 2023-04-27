Стало известно о переписанном на родственников имуществе Елены Блиновской

Перед задержанием блогер и бизнесвумен Елена Блиновская успела переписать имущество на родственников. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Юридически иномарки предпринимателя Lamborghini Urus, Range Rover, Maybach, мотоциклы, а также дом в коттеджном поселке Millennium Park в Истре принадлежат супругу Блиновской Алексею. По данным источника, у блогера остались в собственности участок в Симферополе размером 50 гектаров и квартира на Серпуховском Валу в Москве площадью 58 квадратных метров и стоимостью 60 миллионов рублей.

Несмотря на принятые Блиновской меры, имущество блогерши и ее супруга будет арестовано судом, заявил Mash.

Ранее в отношении создательницы известного «Марафона желаний» возбудили уголовное дело. Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей и легализации денежных средств в сумме более 43 миллионов рублей. Ее задержали у пограничного пункта Красная Горка в Смоленской области при попытке покинуть страну. Кроме того, в загородном доме бизнесвумен прошли обыски.