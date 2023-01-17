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18:26, 17 января 2023
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Известный актер высказался о смерти Инны Чуриковой

Известный актер высказался о смерти Инны Чуриковой
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Известный актер, художественный руководитель театра Наций Евгений Миронов на церемонии прощания с советской и российской актрисой театра и кино, народной артисткой СССР Инной Чуриковой высказался о ее смерти. Его слова передает РИА Новости.

«Я воспринимаю это как личную свою утрату, очень большую. Это не просто актриса — такие рождаются раз в сто лет», — поделился Миронов. По его словам, Чурикова была гениальной артисткой. транслировала очень важные общечеловеческие ценности, любовь, сострадание.

Инна Чурикова умерла в субботу, 14 января, в возрасте 79 лет. Стало известно, что актрису похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Позднее были опубликованы кадры отпевания народной артистки в Храме Христа Спасителя.

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