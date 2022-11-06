Столичный художник оценил московскую публику

Московскую публику оценил в беседе с «Мослентой» столичный художник Алан Миркович. По его мнению, она пока еще «очень традиционна».

«Для нас понимание искусства — это Шишкин в Третьяковской галерее. Он, конечно же, великий художник. Но это классика столетней давности. Сегодня мир предлагает новые подходы к творчеству, к живописи, к взаимодействию друг с другом», — заявил он.

Москвичи и остальные россияне это видят, им это нравится, но что делать с таким новым и непривычным искусством, они не понимают, продолжил художник. «Картины приобретаются и оказываются на стенах в наших домах… Просто так, потому что понравились. Практически у каждого в квартире что-то висит — календарь, фотография, картина. Но решение приобрести что-то подобное, украсить пространство вокруг себя чаще всего принимается неосознанно. Если спросить человека, почему он выбрал то или иное изображение, он, скорее всего, не даст ответа», — считает Миркович.

Собеседник «Мосленты» отметил, что создает «говорящие» картины — в них встроены датчики, реагирующие на движение. Когда человек оказывается рядом с ними, они включают аудиозапись, содержащую какие-то мудрые изречения. «Эти картины напоминают людям о чем-то важном. Это заряд здорового оптимизма», — подчеркнул художник.

На данный момент люди в нашей стране живут по принципу созидания здесь и сейчас, вперед они почти не смотрят, отметил Миркович. «К тому же у нас очень много внимания уделяется каким-то глубоким внутренним переживаниям, тоске, грусти. У нас таким образом очищают душу», — сказал он. В европейских странах люди ведут себя по-другому, иначе мыслят: они более оптимистичны и устремлены вперед, добавил собеседник «Мосленты». «Нам же это кажется довольно поверхностным», — заключил он.

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