Стало известно о состоянии здоровья фигуриста Романа Костомарова

Госпитализированный несколько месяцев назад фигурист Роман Костомаров отказался от работы с психологами, сообщает Telegram-канал «112».

По имеющейся информации, несмотря на важность психологического восстановления после многочисленных операций и потери конечностей, продолжать работу со специалистами спортсмен отказывается.

Также стало известно, что из-за долгого послеоперационного восстановления и слабой работы мышц ни один из предложенных Костомарову протезов пока не подошел.

В начале января фигурист попал в реанимацию одной из столичных больниц, где его подключили к аппарату ИВЛ. Позднее у Костомарова развился некроз, врачи ампутировали ему обе стопы.

Костомаров перенес повторный инсульт. Фигуристу диагностировали вторичный менингит. Затем ему ампутировали пальцы левой руки.