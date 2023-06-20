Стало известно о состоянии здоровья фигуриста Романа Костомарова
«112»: фигурист Костомаров отказался от работы с психологами.
Госпитализированный несколько месяцев назад фигурист Роман Костомаров отказался от работы с психологами, сообщает Telegram-канал «112».
По имеющейся информации, несмотря на важность психологического восстановления после многочисленных операций и потери конечностей, продолжать работу со специалистами спортсмен отказывается.
Также стало известно, что из-за долгого послеоперационного восстановления и слабой работы мышц ни один из предложенных Костомарову протезов пока не подошел.
В начале января фигурист попал в реанимацию одной из столичных больниц, где его подключили к аппарату ИВЛ. Позднее у Костомарова развился некроз, врачи ампутировали ему обе стопы.
Костомаров перенес повторный инсульт. Фигуристу диагностировали вторичный менингит. Затем ему ампутировали пальцы левой руки.