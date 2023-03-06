Определены эффективные методы снижения стресса у ребенка во время учебы

У школьников за время учебы есть три самых стрессовых периода. В первую очередь это начало обучения — первый класс. У ребенка появляется много новых обязанностей, от него требуют совсем иного поведения. Школьник ограничен в двигательной активности. Ему приходится контактировать с множеством других детей, с учителями, и не со всеми складываются хорошие отношения. Если родители не поддержат первоклассника в период адаптации, повышенная тревожность может перейти в затяжной стресс и даже истощение, отметила специалист.

Следующий сложный момент обычно приходится на пятый класс, когда после начальной школы появляются новые учителя, возрастает учебная нагрузка, к которой присоединяются трудности подросткового возраста. Ребенок может жаловаться на усталость, может уходить от разговора про свои впечатления и переживания. Если имеют место рассеянность, беспричинная обидчивость, агрессивность, родителям стоит знать, что это тоже следствия высокого уровня стресса.

Очевидно, еще один период жестких эмоциональных скачков наступает в выпускных классах. Нередко в это время дети балансируют на грани депрессии. Яркий сигнал — потеря аппетита, ухудшение сна, забывчивость, невнимательность.