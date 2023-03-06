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03:28, 06 марта 2023
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Определены эффективные методы снижения стресса у ребенка во время учебы

Определены эффективные методы снижения стресса у ребенка во время учебы
Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Эффективные методы снижения стресса у ребенка во время учебы назвала в беседе с «Мослентой» специалист по билингвальному развитию детей, дипломированный преподаватель английского и французского языков Мария Елисеева.

«Родителям часто кажется, что детям не о чем волноваться и переживать. Это не так: у ребенка тоже есть периоды с высоким уровнем стресса, и он может перерасти в хроническое состояние. И большинство ситуаций связаны как раз со школой»

Мария Елисеева

У школьников за время учебы есть три самых стрессовых периода. В первую очередь это начало обучения — первый класс. У ребенка появляется много новых обязанностей, от него требуют совсем иного поведения. Школьник ограничен в двигательной активности. Ему приходится контактировать с множеством других детей, с учителями, и не со всеми складываются хорошие отношения. Если родители не поддержат первоклассника в период адаптации, повышенная тревожность может перейти в затяжной стресс и даже истощение, отметила специалист.

Следующий сложный момент обычно приходится на пятый класс, когда после начальной школы появляются новые учителя, возрастает учебная нагрузка, к которой присоединяются трудности подросткового возраста. Ребенок может жаловаться на усталость, может уходить от разговора про свои впечатления и переживания. Если имеют место рассеянность, беспричинная обидчивость, агрессивность, родителям стоит знать, что это тоже следствия высокого уровня стресса.

Очевидно, еще один период жестких эмоциональных скачков наступает в выпускных классах. Нередко в это время дети балансируют на грани депрессии. Яркий сигнал — потеря аппетита, ухудшение сна, забывчивость, невнимательность.

Чтобы ребенку было проще справляться с нагрузкой, следует наладить режим дня. Так, сон должен быть не менее 8-10 часов. Именно столько нужно ребенку, чтобы полностью восстановиться. Иначе школьник просто не сможет сосредоточиться и выдержать нагрузку.

Не менее важны физическая активность и прогулки на свежем воздухе. Ребенок должен проходить около семи километров в день, причем три из них в те часы, когда находится в школе. Время пребывания на улице зимой должно составлять один-два часа, в теплое время года — от двух часов.

Также Елисеева рекомендовала делать перерыв каждые 10-15 минут во время выполнения домашнего задания. Например, учащиеся 5-6 классов в норме должны тратить на это три часа, небольшие «перемены» необходимы. При этом сделать уроки нужно успеть до восьми часов вечера. У ребенка должен быть хотя бы час, в который он может заняться своими делами, отметила она.

Ранее психолог раскрыла правильную тактику по отучению ребенка от гаджетов. Она объяснила, что родителям важно самим продемонстрировать грамотный пример поведения.

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