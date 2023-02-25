Мизулина отреагировала на сообщения о просьбе запрета «ЧВК Редан» в России

На появившиеся в СМИ сообщения о том, что Лига безопасного интернета просит запретить подростковую группировку «ЧВК Редан» в России, отреагировала директор организации Екатерина Мизулина. В своем Telegram-канале она опровергла эту информацию.

«Фейк. Не делала таких заявлений», — написала Мизулина.

Ранее появились данные о том, что Лига безопасного интернета заинтересовалась «ЧВК Редан» и отправила запрос в суд о запрете «неонацистского движения "Редан"».

По данным СМИ, «ЧВК Редан» выступает против футбольных фанатов, лиц неславянской внешности и националистов. Сами участники движения отрицают эту информацию.

«Редановцы» вдохновляются образами героев аниме Hunter x Hunter, носят клетчатые штаны и предметы одежды с пауками и цифрой 4 на спине. Один из участников группировки в интервью СМИ заявил, что движение защищает неформалов. «Мы просто хотим, чтобы к нам не приставали», — подчеркнул он.