Муж блогера Валерии Чекалиной описал свое состояние после обысков

«Мы из России не бежали, надолго не уезжали, слова плохого не говорили. По поводу претензий, которые к нам есть, постараемся в ближайшее время их погасить. У нас работает 250 человек, платим много налогов. За последние три года мы заплатили около полутора миллиардов рублей», — заявил он.

Чекалин также описал свое состояние после обысков. Он заявил, что правоохранители при общении с ним и женой вели себя деликатно. «Единственное, за что я испугался — это за своих детей», — признался Чекалин. Блогер добавил, что за прошедший день похудел на три килограмма.

Ранее уголовное дело по факту уклонения от налогов и пособничестве в этом возбудили в отношении четы Чекалиных. При обысках в доме блогеров нашли восемь килограммов чистого золота 999-й пробы, паспорт США и около 10 паспортов РФ.

После обысков супруги вышли на связь с объяснениями. Чекалин заявил, что у пяти членов их семьи имеется по два загранпаспорта, а драгоценный металл им выдали в банке после заморозки денег.