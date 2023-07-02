Стало известно о состоянии Николая Дроздова после перелома ребер

О состоянии телеведущего Николая Дроздова после перелома семи ребер стало известно MK.RU. Дроздов рассказал, что до сих пор не полностью восстановился после травмы, полученной в начале года.

«Одно ребро пробило мне левое легкое, из-за этого там появились воздух и вода. Я до сих пор хожу с катетером», — сообщил телеведущий. Дроздов также отметил, что после травмы у него остались сутулость и проблемы с дыханием, он не может сделать глубокий вдох.

Однако телеведущий раскрыл и позитивные детали о своем самочувствии. «Болевые ощущения у меня прошли, температуры нет. Сплю тоже нормально», — рассказал он.

Дроздов пояснил, что находится под наблюдением врачей, которые приходят к нему домой, а также осваивает упражнения для нормализации дыхания и избавления от сутулости.

О госпитализации телеведущего стало известно в январе текущего года. Дроздов сообщил, что перенес серьезную травму, поскользнувшись около подъезда своего дома. Его выписали в феврале после курса интенсивного восстановления.

В марте Дроздов снова лег в отделение реаниматологии и реабилитологии одной из столичных клиник.