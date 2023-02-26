Психолог объяснил пользу «ЧВК Редан» и других субкультур для подростков

Пользу молодежных субкультур для подростков объяснил «Мосленте» клинический психолог Роман Мирошкин. Он прокомментировал появление в России неформальной группировки школьников «ЧВК Редан».

«За все субкультуры говорить сложно. Они очень разные. Но если мы не берем такие, что закручены вокруг "криминальной романтики", то, на мой взгляд, они помогают самореализации», — заявил специалист.

В случае, если подросток не получает поддержки в семье или в стандартных подростковых сообществах, он может найти друзей среди неформалов, пояснил Мирошкин. При этом он подчеркнул, что деятельность таких группировок не должна выходить за рамки закона, норм морали и этики.

Ранее участник группировки «ЧВК Редан» дал интервью СМИ, в котором сообщил, что в неформальном объединении в основном состоят школьники 14-16 лет. Они любят аниме, в особенности образ банды «Редан» из манги Hunter x Hunter, и ставят одной из своих целей защиту неформалов. «Мы просто хотим, чтобы к нам не приставали», — заявил герой интервью.

Ранее правоохранители возбудили уголовное дело в связи с массовой дракой подростков в одном из московских ТЦ. В потасовке участвовали школьники из «ЧВК Редан». После задержаний подростков из неформальной группировки по всей России прошли массовые драки школьников.