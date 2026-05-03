Раскрыты подробности о назначении нового главы католиков Москвы

Нового руководителя Католической архиепархии Божией Матери в Москве назначит Папа Римский в те сроки, которые он сочтет необходимыми. Об этом пишет РИА Новости рассказал генеральный викарий архиепархии в Москве священник Кирилл Горбунов.

«Нового митрополита архиепархии должен назначить папа, и он свободен в своем решении, в том числе и в том, что касается сроков», — заявил Горбунов.

По словам священнослужителя, после завершения двух сроков полномочий архиепископа Павла Конференция католических епископов России (Конференция католических епископов России) 18 марта избрала новое руководство.

На ближайшие три года председателем ККЕР стал епископ Клеменс Пиккель, его заместителем — епископ Кирилл Климович, а секретарем — епископ Штефан Липке.

