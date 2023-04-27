Стало известно о состоянии госпитализированной звезды 90-х Наталии Власовой

О состоянии госпитализированной звезды 90-х, исполнительницы хита «Я у твоих ног» Наталии Власовой стало известно Teleprogramma.pro. Менеджер артистки Андрей Карпов сообщил, что состояние певицы улучшилось.

Карпов также отметил, что стоит вопрос об отключении Власовой от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

О госпитализации певицы стало известно в понедельник, 24 апреля. Тогда Власова потеряла сознание во время выступления на корпоративе в Москве. Позднее звезду подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозную кому с диагнозом ишемия. Власовой потребовалось оперативное вмешательство, во время которого у нее отказали почки.