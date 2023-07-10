У Николая Ефремова развился отек мозга

Врачи сделали актеру Николаю Ефремову трепанацию черепа из-за отека мозга, сообщает Shot.

По данным источника, медики обнаружили у выпавшего 10 дней назад из окна пациента уплотнение на месте ушиба — в лобной доле головного мозга справа. Там начала скапливаться излишняя жидкость, которая нарушала поступление кислорода.

Врачи приняли решение о трепанации. После вскрытия черепа актера они поставили проточно-промывную систему для очистки раны.

31-летний актер выпал из окна своей квартиры в столичном районе Москворечье-Сабурово в конце июня. Его доставили в реанимацию с переломами. В больнице ему провели серьезную операцию — удалили часть костей таза. После этого у Ефремова начались проблемы с легкими.