Врач описала приводящий к язве шашлык
Обугленная корочка — главный враг для здоровья всех любителей шашлыка. Об этом «Газете.Ru» сообщила гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья Виктория Степанова.
По ее словам, когда жир и сок мяса капают на угли, возникает густой дым с полициклическими ароматическими углеводородами и гетероциклическими аминами, которые в итоге оседают на шашлыке. Затем они попадают в желудок. При этом уже доказано, что эти соединения повышают риск возникновения рака ЖКТ и агрессивно раздражают слизистую желудка, подметила врач.
На приемах после длинных выходных мы видим обострения практически у всех хронических пациентов: язвенная болезнь, эрозивный гастрит, рефлюксная болезнь. Картина типичная: человек ел все подряд, запивал крепким алкоголем, перекусывал маринованными огурцами и кетчупом. К утру — резкая боль под ложечкой, тошнота, иногда рвота с прожилками крови
Виктория Степанова
гастроэнтеролог
Гастроэнтеролог отметила, что алкоголь усугубляет проблему во много раз. По ее словам, крепкие напитки вроде водки, виски и коньяка напрямую обжигают слизистые, пиво стимулирует выработку соляной кислоты, а вино дает изжогу.
Среди других опасностей шашлыка Степанова назвала то, что его чаще всего плохо прожаривают в середине, и тогда открывается путь для самых разных паразитов, сальмонеллы и других вредоносных организмов.
Кроме того, необходимо следить, как долго и в какой температуре хранится шашлык после готовки. Со слов врача, после 2–3 часов на жаре риск отравления готовым мясом возрастает кратно.
Гастроэнтеролог перечислила несколько правил, соблюдение которых поможет не оказаться в больнице после праздников:
- срежьте обугленную темную корочку, потому что большая часть вреда именно в ней;
- сделайте маринад с уксусом, лимонами и травами (тимьян, чеснок, розмарин), он снизит образование канцерогенов;
- не начинайте застолье с алкоголя;
- умеренное количество вина или пива нанесет меньше вреда, чем крепкий алкоголь;
- на гарнир возьмите свежие овощи без майонеза;
- готовое мясо храните в сумке-холодильнике или съедайте сразу.
Врач заверила, что шашлык — отличная еда, если его правильно приготовить и не переесть.
Главное правило праздника на природе — еда должна радовать, а не приводить к приступу. Если в желудке появилась резкая боль, тошнота с темной рвотой, сильная слабость — это повод сразу вызвать скорую, а не дотерпеть до утра
Виктория Степанова
гастроэнтеролог