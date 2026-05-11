Врач описала приводящий к язве шашлык

Гастроэнтеролог отметила, что алкоголь усугубляет проблему во много раз. По ее словам, крепкие напитки вроде водки, виски и коньяка напрямую обжигают слизистые, пиво стимулирует выработку соляной кислоты, а вино дает изжогу.

Среди других опасностей шашлыка Степанова назвала то, что его чаще всего плохо прожаривают в середине, и тогда открывается путь для самых разных паразитов, сальмонеллы и других вредоносных организмов.

Кроме того, необходимо следить, как долго и в какой температуре хранится шашлык после готовки. Со слов врача, после 2–3 часов на жаре риск отравления готовым мясом возрастает кратно.

Гастроэнтеролог перечислила несколько правил, соблюдение которых поможет не оказаться в больнице после праздников:

срежьте обугленную темную корочку, потому что большая часть вреда именно в ней;

сделайте маринад с уксусом, лимонами и травами (тимьян, чеснок, розмарин), он снизит образование канцерогенов;

не начинайте застолье с алкоголя;

умеренное количество вина или пива нанесет меньше вреда, чем крепкий алкоголь;

на гарнир возьмите свежие овощи без майонеза;

готовое мясо храните в сумке-холодильнике или съедайте сразу.

Врач заверила, что шашлык — отличная еда, если его правильно приготовить и не переесть.